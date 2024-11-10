Как королева Елизавета II встала на сторону Юрия Гагарина

11 июля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин ступил на британскую землю, где встреча с ним, то ли случайно, то ли вопреки всем формальностям, стала одним из самых ярких и запоминающихся событий для английской королевы Елизаветы II и её окружения.