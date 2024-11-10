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Как королева Елизавета II встала на сторону Юрия Гагарина

Как королева Елизавета II встала на сторону Юрия Гагарина

11 июля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин ступил на британскую землю, где встреча с ним, то ли случайно, то ли вопреки всем формальностям, стала одним из самых ярких и запоминающихся событий для английской королевы Елизаветы II и её окружения.

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