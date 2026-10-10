«Украли Алису перед судом»: миллиардер Роман Товстик и бывшая жена не могут поделить шестерых детей

9 октября 2026 года в блоге Елены Товстик появилось короткое видео. На кадрах — десятилетняя Алиса: снятая на улице, она торопливо говорит в камеру — «Папа, забери меня отсюда, я хочу жить с тобой».
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