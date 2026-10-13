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В Воронеже предотвращён теракт СБУ: целью были самолёты и личный состав

В Воронеже предотвращён теракт СБУ: целью были самолёты и личный состав

Федеральная служба безопасности России предотвратила попытку Службы безопасности Украины атаковать военный аэродром "Балтимор" в Воронеже с помощью беспилотников.

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