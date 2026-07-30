В космосе впервые получили полноценные рентгеновские снимки человека

Эксперимент NASA и SpaceX показал, что компактный рентгеновский аппарат работает на орбите не хуже, чем на Земле, открывая путь к медицинской диагностике во время полётов к МарсуУчёные впервые получили диагностические рентгеновские снимки в космосе и подтвердили, что их качество не уступает снимкам, сделанным на Земле.
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