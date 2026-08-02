Патрушев провел переговоры в Алжире по вопросам судоходства

В Алжире 2 августа состоялась встреча помощника президента РФ, председателя Морской коллегии Николая Патрушева с генеральным секретарем министерства внутренних дел, местного самоуправления и транспорта Джамалем Эддином Абдельгани Дриди.
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