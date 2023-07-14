Глава МИД Финляндии Элина Валтонен сообщила о том, что на данное время никто в Европе не собирается давать России стратегическое преимущество и раскрывать все карты по вступлению незалежной в Североатлантический альянс.
Финка Валтонен: Киев и НАТО скрывают условия вступления Украины, чтобы не давать РФ преимущества
Комментарии
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ДЗ
Денис Замилов
Говорит важно как допущенная к сокровенным тайнам нато фины почему-то вдруг стали считать свою страну игроком принимающим решения, а не фигурой на доске прозрение (если успеют прозреть) будет страшным
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11 час.
ОХ
Олег Херсонский
Дебилка, как и все фины.. Сидели, не рыпались и всё было в ажуре. А теперь- жопа, во всех смыслах.
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10 час.
П
Павел
Вся Скандинавия спит и видит сокровища Арктики в своих закромах. Глупенькие, добывать то им эти сокровища придётся, но вот аромат исходящий от этих богатств скандинавам даже на ватке не дадут понюхать.
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3 час.
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