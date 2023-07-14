Финка Валтонен: Киев и НАТО скрывают условия вступления Украины, чтобы не давать РФ преимущества

ДЗ Денис Замилов Говорит важно как допущенная к сокровенным тайнам нато фины почему-то вдруг стали считать свою страну игроком принимающим решения, а не фигурой на доске прозрение (если успеют прозреть) будет страшным

ОХ Олег Херсонский Дебилка, как и все фины.. Сидели, не рыпались и всё было в ажуре. А теперь- жопа, во всех смыслах.