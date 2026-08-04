The Real Reasons Why Funding For The Democrat Party Is Collapsing Recent polling suggests that expectations of a "blue wave" in Congress for the 2026 mid-terms are crumbling fast, and as we examined recently, the Democrats are facing one of the biggest financial shortfalls in DNC history.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии