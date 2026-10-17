Жительница Самары, прибыла в ОАЭ в начале октября и через шесть дней почувствовала резкое повышение температуры до 38,2 градусов Цельсия, а на следующий день симптомы ухудшились: повысилась температура, появилось ломота в теле.
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