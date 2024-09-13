ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

38 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Невидимка Невидимка
    А если бы это была дочь судьи срок был бы таким же?Суд смягчил приго...
  • Татьяна Кибишева
    Пескову только и осталось, что поцеловать Познера в десны. Ему не привыкать, то ручку Пугачевой, то Познера.....Песков: Познер яв...
  • Гарий Щерба
    Ничего , в следующий раз  НАЦИСТСКОМУ П.....РАСУ  НЕ ПОВЕЗЁТ ,  ПОДОНОК НЕДОДЕЛАННЫЙ  ...!!!!Украинский волонт...

У заочно осужденного главаря РДК Капустина изъяли оружие в Москве

У заочно осужденного главаря РДК Капустина изъяли оружие в Москве

Два вида оружия было изъято у главаря террористического «Русского добровольческого корпуса» (РДК, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дениса Капустина (внесён в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму), заочно осужденного в России за организацию нападения на Брянскую область.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх