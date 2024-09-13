У заочно осужденного главаря РДК Капустина изъяли оружие в Москве

Два вида оружия было изъято у главаря террористического «Русского добровольческого корпуса» (РДК, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дениса Капустина (внесён в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму), заочно осужденного в России за организацию нападения на Брянскую область.