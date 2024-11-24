Guardian: в Финляндии 75 женщин начали готовить к войне с Россией

В Финляндии 75 женщин начали готовить к якобы возможной войне с Россией. Об этом пишет The Guardian. По данным корреспондентов, в течение выходных финки будут учиться выживать: разводить и тушить костры, готовить на открытом воздухе, оказывать первую помощь и строить туалеты.