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Guardian: в Финляндии 75 женщин начали готовить к войне с Россией

Guardian: в Финляндии 75 женщин начали готовить к войне с Россией

В Финляндии 75 женщин начали готовить к якобы возможной войне с Россией. Об этом пишет The Guardian. По данным корреспондентов, в течение выходных финки будут учиться выживать: разводить и тушить костры, готовить на открытом воздухе, оказывать первую помощь и строить туалеты.

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