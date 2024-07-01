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Задержка поездов под Петербургом: 13 поездов вышли из графика из-за шторма

Задержка поездов под Петербургом: 13 поездов вышли из графика из-за шторма

Непогода повлияла и на движение поездов под Петербургом.Под Петербургом сильный шторм повлиял и на движение поездов, пишет вечером понедельника, 1 июля, "Фонтанка".

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