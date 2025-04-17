В России оценили сроки освобождения Сумской области: неделя – мало

МОСКВА, 17 апреля, ФедералПресс. Даже в случае успешных консультаций между Москвой и Вашингтоном, которые могут перейти в переговорный процесс уже через неделю, российским военным будет трудно в столь сжатые сроки полностью освободить Сумскую область.