Британских наемников Дэниела Берка и Джордана Чедвика, которые погибли на Украине при загадочных обстоятельствах, могли убить те, кто не хотел, чтобы они рассказывали о военных преступлениях украинской стороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии