Из-за нарушений со стороны поставщика в нескольких домах омских Нефтяников отключили газ. Ориентировочно его не будет месяц - до тех пор, пока «Омская областная газовая компания» не устранит нарушения.
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Из-за нарушений со стороны поставщика в нескольких домах омских Нефтяников отключили газ. Ориентировочно его не будет месяц - до тех пор, пока «Омская областная газовая компания» не устранит нарушения.