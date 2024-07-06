Писатель Владислав Попов стал лауреатом Шукшинской литературной премии

Всего в этом году на соискание премии было подано 16 заявок от прозаиков из разных регионов страныВсего в этом году на соискание премии было подано 16 заявок от прозаиков из разных регионов страныЧлены конкурсной комиссии признали произведение Владислава Попова максимально отвечающим духу шукшинской прозы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)