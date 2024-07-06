Писатель Владислав Попов стал лауреатом Шукшинской литературной премии

Всего в этом году на соискание премии было подано 16 заявок от прозаиков из разных регионов страныВсего в этом году на соискание премии было подано 16 заявок от прозаиков из разных регионов страныЧлены конкурсной комиссии признали произведение Владислава Попова максимально отвечающим духу шукшинской прозы.