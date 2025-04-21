Историк Гавришко призвала ЕС спросить у Киева, почему ВСУ восхваляют нацизм

Историк, кандидат исторических наук Львовского национального университета имени Ивана Франко Марта Гавришко задалась вопросом: спросят ли лидеры Евросоюза, которые планируют посетить Киев 9 мая, Владимира Зеленского о том, почему в ВСУ восхваляют нацизм.