Историк Гавришко призвала ЕС спросить у Киева, почему ВСУ восхваляют нацизм

Историк, кандидат исторических наук Львовского национального университета имени Ивана Франко Марта Гавришко задалась вопросом: спросят ли лидеры Евросоюза, которые планируют посетить Киев 9 мая, Владимира Зеленского о том, почему в ВСУ восхваляют нацизм.
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