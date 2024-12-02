На Алтае получили 260 млн курортного сбора, а в двух других регионах - 5,2 млрд

В Краснодарском и Ставропольском краях собранные за все время эксперимента деньги направили на туристическую инфраструктуру В Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, где в декабре 2024 года завершается эксперимент по взиманию курортного сбора, в общей сумме удалось собрать более 5,5 млрд рублей, пишет "Парламентская газета".