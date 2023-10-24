Отношение чистого долга к EBITDA «М.Видео» на конец III кв. снизилась ниже x5

Долговая нагрузка группы «М.Видео» на конец третьего квартала снизилась ниже уровня х5 на основе отношения чистый долг (Net debt)/EBITDA, следует из пресс-релиза ритейлера, опубликованного во вторник, 24 октября.
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