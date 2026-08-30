ВКС России уничтожили около 15 беспилотников ВСУ над Ростовской областью

В ходе ночной воздушной атаки российские войска уничтожили около полутора десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника в районах Тарасовского и Миллеровского, а также в акватории Таганрогского залива Ростовской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- GS Арбитражный суд М...
- ЛЛ В Подольске введё...
- ВС Людмила Нарусова ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым