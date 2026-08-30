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Регионы России

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ВКС России уничтожили около 15 беспилотников ВСУ над Ростовской областью

ВКС России уничтожили около 15 беспилотников ВСУ над Ростовской областью

В ходе ночной воздушной атаки российские войска уничтожили около полутора десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника в районах Тарасовского и Миллеровского, а также в акватории Таганрогского залива Ростовской области.

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