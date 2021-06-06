В центре патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Бурятии завершились учебно-методические сборы со старшеклассниками

В центре патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Бурятии завершились учебно-методические сборы со старшеклассниками

На завершающем этапе сборов со школьниками проведены практические занятия по огневой подготовке. .

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх