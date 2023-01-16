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Медведчук допустил, что украинский конфликт может перекинуться на другие страны Европы

Медведчук допустил, что украинский конфликт может перекинуться на другие страны Европы

Текущий конфликт на территории Украины может перекинуться на другие европейские страны. Соответствующий вариант развития событий допустил украинский оппозиционный политический деятель Виктор Медведчук.

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