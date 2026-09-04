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Илназ Сафиуллин хатынына машина бүләк иткән

Илназ Сафиуллин хатынына машина бүләк иткән

Дубайда яшәүче татар җырчысы Илназ Сафиуллин тормыш иптәше, блогер Айгөл Хуҗинага автомобиль бүләк иткән.

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