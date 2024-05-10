Об этом сообщил в своем Телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Телеграм-канале о том, что Владимир Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.