Об этом сообщил в своем Телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Телеграм-канале о том, что Владимир Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
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