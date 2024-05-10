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Владимир Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России

Владимир Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Телеграм-канале о том, что Владимир Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.

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Комментарии
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Ирина
Михаил Мишустин - очень правильный премьер! 👍👍Полностью поддерживаем решение Путина. Коней на переправе не меняют.Пусть и дальше трудится на благо нашей родины.Он знает , что противопоставить санкциям этих зловредных западников! 👍
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14 час.
Надежда Белугина
Правильное назначение. Активную работу и результат видно невооружённым глазом. Успехов в дальнейшей деятельности.
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14 час.

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