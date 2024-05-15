Правила безопасности в аквапарках и бассейнах

Львенок Лева напомнит, что должны знать все родители о безопасности на воде. 123RF/legion-media.ru Бассейны и аквапарки — источники большой радости и развлечений для детей, но они также таят в себе определенные риски, которые необходимо осознавать и уметь вовремя предотвращать.