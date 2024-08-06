Взрыв поглотил поселок Нью-Йорк. Авиабомбы крушат оборону ВСУ в Торецке

Облако дыма в форме гриба поднялось над поселком Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике в результате ударов ВКС РФ по позициям ВСУ Оборона ВСУ вокруг Торецка, скукоживается, как воздушный шар, из которого выходит воздух.