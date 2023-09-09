Telegram-канал сообщает о захвате ВСУ новейшего танка Т-90М ВС РФ во время боев у Работино

По некоторым данным, украинские формирования в ходе боев в районе села Работино на Ореховском участке фронта на Запорожском направлении, смогли захватить новейший танк Т-90М ВС РФ.
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