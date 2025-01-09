В Петербурге 9 января ждут осадки и оттепель

Столбик термометра покажет плюс 2 градуса В четверг, 9 января, к берегам Невы с запада потянутся облачные поля атмосферных фронтов очередного, ненастного североатлантического циклона, сообщают «Метеовести».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии