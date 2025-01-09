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Петербургский дневник

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В Петербурге 9 января ждут осадки и оттепель

В Петербурге 9 января ждут осадки и оттепель

Столбик термометра покажет плюс 2 градуса В четверг, 9 января, к берегам Невы с запада потянутся облачные поля атмосферных фронтов очередного, ненастного североатлантического циклона, сообщают «Метеовести».

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