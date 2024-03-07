Никто не хочет умирать: Венгрия оценила решение Шольца о передаче Taurus

После того, как тайные переговоры немецкой военной верхушки попали в сеть, все тут же принялись гадать, какое решение примет Шольц о поставке дальнобойных ракет Киеву, тем более на него оказывают перманентное давление главные союзники по НАТО – Франция и Британия.