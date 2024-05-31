Юрий Башмет: Дочку стараюсь всегда хвалить

Знаменитый дирижёр рассказал о гастролях и о семейных обычаях На днях в Ярославле завершился 16-й Международный музыкальный фестиваль под руководством народного артиста СССР, Героя труда РФ дирижёра Юрия Башмета.
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