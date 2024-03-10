Актриса бросила всё, чтобы спасти родную деревню. Удивительная судьба Татьяны Агафоновой

Актрису Татьяну Агафонову вряд ли можно назвать суперзвездой. Более или менее значимые роли она сыграла в фильмах "Одиноким предоставляется общежитие", "Рыжий, честный, влюблённый" и "Невероятное пари, или Истинное происшествие".
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