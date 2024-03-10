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Актриса бросила всё, чтобы спасти родную деревню. Удивительная судьба Татьяны Агафоновой

Актриса бросила всё, чтобы спасти родную деревню. Удивительная судьба Татьяны Агафоновой

Актрису Татьяну Агафонову вряд ли можно назвать суперзвездой. Более или менее значимые роли она сыграла в фильмах "Одиноким предоставляется общежитие", "Рыжий, честный, влюблённый" и "Невероятное пари, или Истинное происшествие".

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