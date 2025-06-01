Александр Беглов: «Петербург готов оказать необходимую помощь Брянской и Курской областям»

Губернатор выразил соболезнования в связи с трагедией в регионах Губернатор Александр Беглов заявил, что Петербург готов оказать необходимую помощь Брянской и Курской областям, в которых подорвались мосты.
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