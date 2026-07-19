Кандидат в президенты Бразилии пообещал женщинам бесплатные смартфоны

Правый политик и сенатор Флавиу Болсонару, претендующий на пост президента Бразилии, пообещал в случае победы на предстоящих в октябре выборах обеспечить малоимущих бразильских женщин бесплатными мобильными телефонами и доступом в интернет.
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