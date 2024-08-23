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В Германии объяснили быстрое продвижение российских войск в ДНР

В Германии объяснили быстрое продвижение российских войск в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России быстро продвигаются на запад в Донецкой народной республике (ДНР), что указывает на отсутствие у Вооруженных сил Украины (ВСУ) линий обороны к востоку от Красноармейска, объяснил на своей странице в социальной сети X репортер немецкого издания Bild Джулиан Репке.

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