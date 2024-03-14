Reuters: Трамп в 2019 году уполномочил ЦРУ дискредитировать власти КНР

Global Look Press/Annabelle Gordon/Keystone Press Agency Экс-президент США Дональд Трамп, когда еще находился на посту лидера страны, спустя два года после вступления в должность дал указание ЦРУ начать тайную кампанию по дискредитации правительства Китая в соцсетях этой страны.