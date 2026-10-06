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В США заявили, что Китай готовил супероружие: куда оно исчезло

В США заявили, что Китай готовил супероружие: куда оно исчезло

ГОНКОНГ, 6 октября, ФедералПресс. Китайская платформа для обмена логистическими данными между портами, таможнями и перевозчиками, которую Вашингтон четыре года назад называл «торговым супероружием» Пекина, потерпела крах.

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