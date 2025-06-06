Аналитики: почти 40 процентов россиян готовы прямо завтра отправиться в Санкт-Петербург

Если такая возможность представится Директор по развитию партнёрской сети «Туту.ру» Эмиль Зиядинов сообщил RT, что почти 40% россиян готовы прямо завтра отправиться в Санкт-Петербург, если представится такая возможность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии