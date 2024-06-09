В Курске поймали иностранцев без трудового договора

<p style="text-align:justify"><strong>В рамках масштабной операции «Нелегал-2024» в Курске сотрудники УМВД России по Курской области при поддержке силового подразделения Росгвардиив выявили 23 иностранных гражданина, работавших незаконно.
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