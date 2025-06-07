У ветеранов СВО может появиться еще одна льгота

У ветеранов специальной военной операции (СВО) может появиться еще одна льгота — при регистрации ИП. С предложением ввести ее, как передает ТАСС, выступил сенатор Совета Федерации от Ульяновской области Айрат Гибатдинов.
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