В Орле установят 42 камеры видеонаблюдения и 11 детекторов транспорта

В Орле продолжается реализация мероприятий по развитию интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Как сообщили в мэрии, в текущем году в областной столице появятся 42 камеры видеонаблюдения для выявления ДТП и заторов на перекрёстках, 11 детекторов транспорта (регистрируют количество автомобилей на определенной полосе дороги; эти данные необходимы для расчёта или автоматического выбора программы управления дорожным движением) и шесть «умных» светофоров.