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Воронежские новости

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Бастрыкин запросил результаты расследования после обращения воронежской сироты

Бастрыкин запросил результаты расследования после обращения воронежской сироты

Ждет положенного по закону жилья сирота уже более 10 лет, имея двух детей на иждивении.Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Воронежской области Кирилла Левита доклад о результатах расследования уголовного дела по обращению сироты.

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