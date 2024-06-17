Бастрыкин запросил результаты расследования после обращения воронежской сироты

Ждет положенного по закону жилья сирота уже более 10 лет, имея двух детей на иждивении.Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Воронежской области Кирилла Левита доклад о результатах расследования уголовного дела по обращению сироты.
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