Бастрыкин запросил результаты расследования после обращения воронежской сироты

Ждет положенного по закону жилья сирота уже более 10 лет, имея двух детей на иждивении.Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Воронежской области Кирилла Левита доклад о результатах расследования уголовного дела по обращению сироты.