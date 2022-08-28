Пьяный свердловчанин топором и ножом угрожал своей сожительнице и соседям

27 августа в ночное время в дежурную часть ОВД города Сысерть от жителей одного из местных садовых товариществ поступило сообщение о гражданине, который в состоянии алкогольного опьянения угрожает топором и ножом своей сожительнице и соседям.
27 августа в ночное время в дежурную часть ОВД города Сысерть от жителей одного из местных садовых товариществ поступило сообщение о гражданине, который в состоянии алкогольного опьянения угрожает топором и ножом своей сожительнице и соседям.
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