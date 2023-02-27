Новорожденный младенец оказался среди 59 жертв крушения у берегов Италии

Пятьдесят девять человек, включая новорожденного младенца и других детей, погибли после того, как деревянная парусная лодка, предположительно перевозившая беженцев, разбилась о скалы у побережья итальянского региона Калабрия, пишет The Guardian.
Пятьдесят девять человек, включая новорожденного младенца и других детей, погибли после того, как деревянная парусная лодка, предположительно перевозившая беженцев, разбилась о скалы у побережья итальянского региона Калабрия, пишет The Guardian.
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