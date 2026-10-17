В матче НХЛ 17 октября 2026 года "Питтсбург Пингвинз" уступил "Колорадо Эвеланш" со счетом 5:2. Евгений Малкин отметился голом, а Сидни Кросби обошел Джо Торнтона по числу ассистов в лиге – 1110.
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