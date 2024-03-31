«Ferrari выбрала не того пилота»: Кристиан Даннер — о Льюисе Хэмилтоне

Jiri KrenekБывший пилот Формулы 1, а ныне эксперт Кристиан Даннер считает, что глава заводской команды Ferrari в чемпионате мира Фредерик Вассёр поторопился с тем, чтобы подписать контракт с семикратным чемпионом мира британцем Льюисом Хэмилтоном из Mercedes-AMG.