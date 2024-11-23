Глава минобороны ФРГ указал на увеличение масштаба украинского конфликта

Конфликт на Украине продолжает расширяться и уже потерял статус регионального. Об этом 23 ноября заявил глава минобороны Германии Борис Писториус на мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
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