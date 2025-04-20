Сегодня Пасха – время радости, света и обновления. Для православных это не просто праздник — это встреча с новой жизнью и возможность почувствовать, что всё в этом мире начинается с чистого листа.
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Сегодня Пасха – время радости, света и обновления. Для православных это не просто праздник — это встреча с новой жизнью и возможность почувствовать, что всё в этом мире начинается с чистого листа.