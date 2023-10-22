Стало известно, какая зарплата будет у участников СВО с учётом индексации

Благодаря индексации размер зарплаты у участников СВО вырастет на 10,5% и составит от 210 тысяч рублейПравительство России приняло решение провести индексацию заработной платы тех, кто участвует в специальной военной операции на Украине.
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