Постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов 21 января заявил, что верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк и возглавляемое им управление (УВКПЧ) должны публично отреагировать на обстрел мирного населения в Донецке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).