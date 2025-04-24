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Мадрид (WTA). 2-й круг. Самсонова сыграет с Доулхайд, Калинская – с Парри, Мирра Андреева встретится с Бузковой, Шнайдер – с Волынец, Швентек – с Эалой

Ига Швентек сыграет с Александрой Эалой. Сетка турнира здесь. Mutua Madrid Open Мадрид, Испания 22 апреля – 4 мая 2025 WTA 1000 Призовой фонд – 8 963 700 долларов Открытые корты, грунт Второй круг Людмила Самсонова (Россия)  Кэролайн Доулхайд (США) Дата проведения 24 апреля, 12.

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