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Что известно о сгоревшем от дронов ВСУ комплексе Новый Иерусалим под Белгородом

Что известно о сгоревшем от дронов ВСУ комплексе Новый Иерусалим под Белгородом

В ночь на 25 апреля территорию храмового комплекса атаковали несколько беспилотников.Вечером 24 апреля несколько дронов ВСУ со взрывчаткой атаковали храмовый комплекс "Новый Иерусалим" в Белгородской области.

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