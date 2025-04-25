Что известно о сгоревшем от дронов ВСУ комплексе Новый Иерусалим под Белгородом

В ночь на 25 апреля территорию храмового комплекса атаковали несколько беспилотников.Вечером 24 апреля несколько дронов ВСУ со взрывчаткой атаковали храмовый комплекс "Новый Иерусалим" в Белгородской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии